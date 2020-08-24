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ABD basınında flaş iddia: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada

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Giriş: 24.08.2020 15:10
Güncelleme:24.08.2020 15:12
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kötüye gittiğiyle ilgili haberler basında sıkça yer aldı. Son olarak New York Post yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Güney Kore medyasına dayandırılan haberde Kim Jong-Un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşine devrettiği ileri sürüldü.
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada
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