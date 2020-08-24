ABD basınında flaş iddia: Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un komada

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kötüye gittiğiyle ilgili haberler basında sıkça yer aldı. Son olarak New York Post yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. Güney Kore medyasına dayandırılan haberde Kim Jong-Un'un komada olduğu ve yetkilerinin bir kısmını kız kardeşine devrettiği ileri sürüldü.