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ABD Avrupa’daki askerlerini çekiyor! Transatlantik ittifakı sona erdi

ABD Avrupa’daki askerlerini çekiyor! Transatlantik ittifakı sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 16:44
Alman Bild gazetesi, ABD'nin askerlerini Avrupa'dan çekmeyi planladığını yazdı. Rusya ile yapılan görüşmeler kapsamında ABD, 1990'dan sonra NATO'ya üye olan ülkelerdeki askeri varlığını sonlandıracak. Bu durum en fazla Baltık coğrafyası ve Polonya'yı endişelendirdi. Balkanlar'da ise Kosova'daki ABD askerleri çekilecek.
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ABD Avrupa’daki askerlerini çekiyor! Transatlantik ittifakı sona erdi
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