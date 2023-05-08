ABD 2024 Başkanlık seçimlerine hazırlanıyor! Biden anketlerde Trump’ın gerisinde kaldı

2024 Başkanlık Seçimleri öncesi yeniden aday olacağını açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, anketlerde beklediğini bulamadı. Washington Post ve ABC News'in son anketine göre, Amerikalıların yüzde 44'ü Trump'a oy verecek.. Biden'ın oy oranı ise yüzde 38.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN