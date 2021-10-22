AB liderler zirvesinde gündem enerji krizi! Liderler artan enerji fiyatlarını görüştü

Dün toplanan AB liderler zirvesinin ilk gününde Avrupa genelini kasıp kavuran enerji krizi ele alındı. Gaz ve elektrik piyasasının incelenmesi istendi. Avrupa'da hayat giderek zorlaşıyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

Çeşitli destek paketlerinin olduğunu aktaran Ömer Aydın, Almanya'nın toplu gaz alımına karşı çıktığını ve piyasa müdahale edilmemesi gerektiğini savunduğunu aktardı.

AB'de liderler çözüm için şu an bir anlaşmaya varamazken hediye çekleri verilmesi ya da faturaların ertelenmesi gibi teklifleri değerlendiriyor.

Fransa'dan yakıt için Almanya'ya giden insanlar ise Almanya'da fiyatların daha yüksek olduğu gerçeğiyle yüzleşti ve AB'de enerji krizi giderek derinleşiyor.