21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak
AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak

AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 09:11
Belçika’da AB’nin girişimiyle 60 ülkenin katıldığı Filistin Bağışçılar Grubu toplantısında, Filistin yönetimine bu yıl 82 milyon euro mali destek sağlanacağı açıklandı. Gazze’nin yeniden inşası ve Filistin yönetiminin istikrarının ele alındığı toplantıda, Türkiye de Filistin’e güçlü destek mesajı verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak
170 binden fazla haneye elektrik verilemedi
170 binden fazla haneye elektrik verilemedi
Vietnam’da sel suyu köprüyü yuttu
Vietnam'da sel suyu köprüyü yuttu
Volkan patladı, lapa lapa kül yağdı!
Volkan patladı, lapa lapa kül yağdı!
İsrail Gazzelilerin sığındığı binayı vurdu!
İsrail Gazzelilerin sığındığı binayı vurdu!
AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak
AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak
Gazze’de Çocuk Sinema Festivali düzenlendi
Gazze’de Çocuk Sinema Festivali düzenlendi
Brezilya’daki COP30 Zirvesi’nde yangın
Brezilya’daki COP30 Zirvesi’nde yangın
İngiltere Rus casus gemisini vuracak mı?
İngiltere Rus casus gemisini vuracak mı?
Trump yönetimin başını ağrıtan Epstein skandalı
Trump yönetimin başını ağrıtan "Epstein skandalı"
Katil sürüsü ateşkesi yine ihlal etti Gazze’yi vurdu
Katil sürüsü ateşkesi yine ihlal etti Gazze'yi vurdu
Çin ordusundan geniş kapsamlı askeri tatbikat
Çin ordusundan geniş kapsamlı askeri tatbikat
Çekya’da iki yolcu treni çarpıştı
Çekya'da iki yolcu treni çarpıştı
Daha Fazla Video Göster