AB Filistin’e 82 milyon euro mali kaynak sağlayacak

Belçika’da AB’nin girişimiyle 60 ülkenin katıldığı Filistin Bağışçılar Grubu toplantısında, Filistin yönetimine bu yıl 82 milyon euro mali destek sağlanacağı açıklandı. Gazze’nin yeniden inşası ve Filistin yönetiminin istikrarının ele alındığı toplantıda, Türkiye de Filistin’e güçlü destek mesajı verdi.

