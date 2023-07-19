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AB Dışişleri Bakanları toplanıyor!  Gündem Türkiye ile ilişkiler olacak

A Haber
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Giriş: 19.07.2023 13:29
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yarın Brüksel'de bir araya geliyor. Bakanların gündeminde Türkiye ile ilişkiler de var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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