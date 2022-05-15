A Haber İtalyanlara sordu: Avrupa’da ne oluyor?

Koronavirüs salgını tedarik krizi ve şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı.. Küresel ekonomiyi derinden etkileyen olaylar art arda yaşanırken, Avrupa ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele ediyor. İşte o ülkelerden biri de İtalya... A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma sokaklarında İtalyanlarla konuştu, "Avrupa'nın en önemli sorunu ne?" sorusunun yanıtını aradı.

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