15 Mayıs 2022, Pazar
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A Haber İtalyanlara sordu: Avrupa’da ne oluyor?
Koronavirüs salgını tedarik krizi ve şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı.. Küresel ekonomiyi derinden etkileyen olaylar art arda yaşanırken, Avrupa ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele ediyor. İşte o ülkelerden biri de İtalya... A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma sokaklarında İtalyanlarla konuştu, "Avrupa'nın en önemli sorunu ne?" sorusunun yanıtını aradı.