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A Haber İtalyanlara sordu: Avrupa’da ne oluyor?

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Giriş: 15.05.2022 08:50
Koronavirüs salgını tedarik krizi ve şimdi de Rusya - Ukrayna savaşı.. Küresel ekonomiyi derinden etkileyen olaylar art arda yaşanırken, Avrupa ülkeleri yüksek enflasyonla mücadele ediyor. İşte o ülkelerden biri de İtalya... A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Roma sokaklarında İtalyanlarla konuştu, "Avrupa'nın en önemli sorunu ne?" sorusunun yanıtını aradı.
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A Haber İtalyanlara sordu
A Haber İtalyanlara sordu
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