A Haber Gazze'ye açılan kapıyı görüntüledi

A Haber Gazze'ye açılan kapıyı görüntüledi

Giriş: 16.10.2025 14:18
Giriş: 16.10.2025 14:18
Katil İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımlar ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim kapısından Gazze'ye sokuluyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.
