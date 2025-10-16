16 Ekim 2025, Perşembe
A Haber Gazze'ye açılan kapıyı görüntüledi
Katil İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen çeşitli bahanelerle Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'ı kapalı tutmaya devam ediyor. Kısıtlı miktardaki yardımlar ise İsrail-Mısır sınırındaki Kerem Ebu Salim kapısından Gazze'ye sokuluyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt Gazze sınırından son gelişmeleri aktardı.