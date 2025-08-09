09 Ağustos 2025, Cumartesi
A Haber Altay'da! Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolcululuk
Çin'in kuzeybatısında yer alan Altay şehri, yemyeşil doğası, kültürel çeşitliliği ve eşsiz coğrafyasıyla görenleri büyülüyor. Doğal güzelliklerin, kadim geleneklerin ve modern altyapının iç içe geçtiği bu eşsiz şehirde, A Haber ekibi Kanas Gölü'nden Ay Koyu'na masalsı yolcululuk ekranlara taşıdı.