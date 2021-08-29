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A Haber Afganistan'da! 31 Ağustos'tan sonra ne olacak?

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Giriş: 29.08.2021 11:34
Tüm dünyanın gözü Afganistan'da amerikan askerlerinin tamamen çekileceği 31 Ağustos'a çevrildi. Peki ülkeye şu anda nasıl bir hava hakim? Dahası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliği konusunda hangi gelişmeler var? Detayları A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Afganistan Celalabad'dan aktardı.
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