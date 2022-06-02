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9 yaşındaki kız, saklambaç oynarken Jaguar saldırısına uğradı

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Giriş: 02.06.2022 15:56
Güncelleme:02.06.2022 16:01
ABD’nin Washington eyaletinde 9 yaşındaki küçük kız, kamp yapılan yerde arkadaşlarıyla saklambaç oynarken 28 Mayıs günü dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı. Yüzü dahil olmak üzere vücudunun üst tarafından feci şekilde yaralanan küçük kız, saldırıdan şans eseri sağ kurtuldu.
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