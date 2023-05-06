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70 yıl sonra bir ilk! Kral Charles bugün tacına kavuştu! İşte törenden dikkat çeken kareler

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Giriş: 06.05.2023 14:19
56 bağımsız ülke ve 2,4 milyar insandan oluşan İngiliz Milletler Topluluğu'nun başkanı ve bu ülkelerin 14'ünde aynı zamanda devlet başkanı olan Kral III. Charles'ın, Londra'daki Westminster Abbey'de taç giyme töreni başladı ve Kral Charles bugün tacına kavuştu.
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Kral Charles bugün tacına kavuştu!
Kral Charles bugün tacına kavuştu!
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