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48 yıl suçsuz yere hapis yattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:02
Oklahoma'da yanlış bir mahkeme kararı bir ömre bedel oldu. Glynn Siımmons isimli mahkum suçsuz yere 48 yıl hapis yattı. Simmons, 71 yaşında özgürlüğüne kavuştu.
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48 yıl suçsuz yere hapis yattı
48 yıl suçsuz yere hapis yattı
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