48 yıl suçsuz yere hapis yattı

Oklahoma'da yanlış bir mahkeme kararı bir ömre bedel oldu. Glynn Siımmons isimli mahkum suçsuz yere 48 yıl hapis yattı. Simmons, 71 yaşında özgürlüğüne kavuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN