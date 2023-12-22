40 İsrail askerinin ismi UCM’de! İsrail Savunma Bakanı Galant da listede

İsrail güçleri Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. Gazze'de dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarına karşı ABD merkezli Arap dünyası için şimdi demokrasi kuruluşu harekete geçti. 40 İsrail askerinin bulunduğu bir listeyi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. O listede İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant da bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN