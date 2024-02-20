20 Şubat 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
26 ülkeden Gazze için ateşkes çağrısı! Avrupa aylar sonra neden ses yükseltti?
26 Avrupa birliği ülkesi, Gazze’de kalıcı ateşkes için acil insani ara çağrısı yaptı. Ancak AB bu çağrıda birlik olamadı. İsrail'e yapılan çağrı Macaristan tarafından reddedildi. Peki sadece Macaristan neden bu kararı verdi? Perde arkasında ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. İşte haberin detayları…