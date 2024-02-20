26 ülkeden Gazze için ateşkes çağrısı! Avrupa aylar sonra neden ses yükseltti?

26 Avrupa birliği ülkesi, Gazze’de kalıcı ateşkes için acil insani ara çağrısı yaptı. Ancak AB bu çağrıda birlik olamadı. İsrail'e yapılan çağrı Macaristan tarafından reddedildi. Peki sadece Macaristan neden bu kararı verdi? Perde arkasında ne var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. İşte haberin detayları…

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