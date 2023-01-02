02 Ocak 2023, Pazartesi
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2023’ün ilk saatlerinde gerçekleşti | Zelenskiy: 45 Rus İHA’sı imha edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk gününde Ukrayna'ya insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirterek 45 İHA'nın imha edildiğini söyledi.
"İRAN YAPIMI İHA'LAR"
"BAĞIMSIZLIĞIMIZI ELİMİZDEN ALAMAYACAKLAR"
Zelenskiy, Telegram hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin 2023'ün ilk gününde de Ukrayna'ya saldırılar düzenlediğini belirtti.
"İRAN YAPIMI İHA'LAR"
Rus kuvvetlerinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran yapımı İHA'lar fırlattığını aktaran Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından 45 İHA'nın imha edildiğini vurguladı.
"BAĞIMSIZLIĞIMIZI ELİMİZDEN ALAMAYACAKLAR"
Ukrayna'nın bağımsızlığı için mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Ukrayna'dan tek bir yılı bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimizden alamayacaklar. Onlara hiçbir şey vermeyeceğiz." dedi.