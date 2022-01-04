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20 araç birbirine girdi! Zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 04.01.2022 21:40
Güncelleme:04.01.2022 21:41
20 aracın karıştığı trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Tunus'un Hammamet kentinde meydana gelen kazaya ait yeni görüntüler ve son dakika gelişmesine dair ayrınıtlar haberimizde...

Tunus'un kuzeydoğusundaki Hammamet kentinde etkili olan yoğun sis, zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivil Koruma Kurumu Sözcüsü Moez Triaa, Tunus-Hammamet karayolundaki sis nedeniyle 20 aracın birbirine girdiğini, 1 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Triaa, 20 kişinin yaralandığını belirterek çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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