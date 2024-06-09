09 Haziran 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! Acılı Filistinli aile A Haber'e konuştu
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İşgal güçleri cenin mülteci kampında motosikletle yoldan geçen iki Filistinliyi öldürüp yoluna devam etti. Öldürülen 17 yaşındaki İsa’nın ailesi A Haber'e konuştu. Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak'ın özel haberi A Haber ekranlarında.