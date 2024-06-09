2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! Acılı Filistinli aile A Haber'e konuştu

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İşgal güçleri cenin mülteci kampında motosikletle yoldan geçen iki Filistinliyi öldürüp yoluna devam etti. Öldürülen 17 yaşındaki İsa’nın ailesi A Haber'e konuştu. Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak'ın özel haberi A Haber ekranlarında.

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