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2 gün sonra evlenecekti, kardeşini toprağa verdi! Acılı Filistinli aile A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 17:45
Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Batı Şeria'ya bir kez daha baskın düzenledi. İşgal güçleri cenin mülteci kampında motosikletle yoldan geçen iki Filistinliyi öldürüp yoluna devam etti. Öldürülen 17 yaşındaki İsa’nın ailesi A Haber'e konuştu. Mert Hacıalioğlu ve Özkan Şafak'ın özel haberi A Haber ekranlarında.
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