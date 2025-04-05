05 Nisan 2025, Cumartesi
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2. Dünya ticaret savaşı resmen başladı! ABD borsası çakıldı 2,7 trilyon dolar buhar oldu
Küresel ticarette tansiyon yükseliyor. Çin, ABD'nin uyguladığı ek gümrük vergilerine misliyle karşılık verdi. Pekin yönetimi, Amerikan menşeli ürünlere yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Gerilimin etkisi ABD piyasalarında da sert şekilde hissedildi. Borsalarda büyük kayıplar yaşanırken, toplamda 2,7 trilyon dolar buhar oldu.