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17 kişi hayatını kaybetmişti! Banka şubesindeki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 19.12.2021 00:36
Güncelleme:19.12.2021 00:56
Son dakika haberi: Pakistan’ın Karaçi kentinde bir banka şubesinde meydana gelen doğal gaz boru hattındaki patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamadaki can kaybı 17'ye yükseldi.

Pakistan'ın Sind eyaletinde yer alan Karaçi kentindeki Paracha Chowk bölgesinde bulunan Shershah Mahallesi'nde ülkenin en büyük kredi kuruluşlarından olan Habib Bank'a ait bir şubede patlama meydana gelmişti.

Patlamadaki can kaybı 15'den 17'ye yükselirken, patlamaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PATLAMA ANI AKARYAKIT İSTASYONU KAMERASINDA

Görüntülerde, yeraltında meydana gelen patlamanın şiddetiyle banka şubesinin yakınındaki akaryakıt istasyonunda yerden dumanları yükseldiği ve çevredeki insanların panik halinde uzaklaştığı görüldü.

PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ

Patlamanın etkisiyle enkaza dönen banka şubesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer patlamanın terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ifade etti.

Sindh Sanayi Ticaret Bölgesi içinde yer alan bankanın yanında bulunan bir benzin istasyonu ve şubenin yakınlarına park edilmiş çok sayıda araçta patlamada ağır hasar görmüş, 16 kişi de yaralanmıştı.

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