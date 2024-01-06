06 Ocak 2024, Cumartesi
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16 bin feet yükseklikte korku dolu anlar: Uçağın camı patladı
ABD'de içerisinde 174 yolcusu bulunan bir uçağın, sefer sırasında basıncın düşmesiyle acil çıkış kapısı patladı. 16 bin feette gerçekleşen korkunç olayda yolculara herhangi bir şey olmazken uçak Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.