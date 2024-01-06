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16 bin feet yükseklikte korku dolu anlar: Uçağın camı patladı

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Giriş: 06.01.2024 12:12
ABD'de içerisinde 174 yolcusu bulunan bir uçağın, sefer sırasında basıncın düşmesiyle acil çıkış kapısı patladı. 16 bin feette gerçekleşen korkunç olayda yolculara herhangi bir şey olmazken uçak Portland'a acil iniş gerçekleştirdi.
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