10 Ağustos 2024, Cumartesi
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15 Ağustos'ta ateşkes çıkacak mı? ABD, Katar ve Mısır'dan İsrail'e baskı
Bir yandan katliamlarına devam eden İsrail diğer yandan da uluslararası kamuoyunu ateşkes yalanı ile oyalıyor. İsrail,15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'ye ateşkes ve rehine anlaşması için bir müzakere ekibi göndereceğini duyurdu. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur gelişmeleri Kudüs'ten aktardı.