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Zembilli 4.Bölüm Fragmanı

Zembilli 4.Bölüm Fragmanı

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Giriş: 22.01.2025 10:08
Güncelleme:22.01.2025 10:08
Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir. Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır. Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir. Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder. Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.
Zembilli 4.Bölüm Fragmanı
Zembilli 4.Bölüm Fragmanı
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