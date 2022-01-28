Yalnız Kurt 2. yeni bölüm tanıtımı izle! Nefes kesen yeni bölüm fragmanı

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan, Osman Sınav imzalı ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalnız Kurt'un ikinci bölümünde heyecanın katlanarak artacağı görülüyor. İşte Yalnız Kurt'un ikinci yeni bölüm fragmanı...

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. ATV izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Yalnız Kurt, sosyal medyada da Türkiye genelinde en çok konuşulanlar arasına girdi.

YALNIZ KURT KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.

atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.