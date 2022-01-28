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Yalnız Kurt 2. yeni bölüm tanıtımı izle! Nefes kesen yeni bölüm fragmanı
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı. ATV izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Yalnız Kurt, sosyal medyada da Türkiye genelinde en çok konuşulanlar arasına girdi.
YALNIZ KURT KONUSU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.
atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.