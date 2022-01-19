19 Ocak 2022, Çarşamba
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ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt sahne alıyor! Nefes kesen tanıtım
Osman Sınav imzalı ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt, Türk televizyonlarına bomba gibi giriş yapıyor. 28 Ocak Cuma günü ATV ekranlarından yayınlanacak olan Yalnız Kurt’un fragmanı geldi. İşte büyük bir merakla beklenen yeni dizi Yalnız Kurt’un nefes kesen tanıtımı…