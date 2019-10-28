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28.10.2019
Sen Anlat Karadeniz final sahnesinde İrem Helvacıoğlu gözyaşları tutamadı |Video
Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin 3 sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz final kararı almıştı. Dizinin son sahnesi çekildi ve çekimler bitti. Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, son sahnenin bitiminin ardından duygusal anlar yaşadı. Sosyal medyada yayınlanan o görüntüler büyük ilgi gördü.
Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği ATV'nin 3 sezondur çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz final kararı almıştı.
Dizinin son sahnesi çekildi ve çekimler bitti. Dizide Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, son sahnenin bitiminin ardından duygusal anlar yaşadı.
Sosyal medyada yayınlanan o görüntüler büyük ilgi gördü.
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