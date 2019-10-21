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21.10.2019
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm yeni fragman izle!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 61.yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm son fragmanında "Herkese, her şeye yetişmeye çalışan insan bazen en yakınındakine, bazen de kendine geç kalır...'' sözleri dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm son fragman izle...
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