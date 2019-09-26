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26.09.2019
Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Atv ekranlarında çarşamba akşamı yayınlanan sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 57. bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciden tam not alan Sen Anlat Karadeniz'in 58. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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