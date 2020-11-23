Maria ile Mustafa 13. yeni bölüm fragmanı izle! ''Gidiyorum yolcu et...''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maria ile Mustafa'nın 13. yeni bölüm fragmanında "Gidiyorum yolcu et, unutacağız elbet... Bu şehir bu sonbahar, artık sana emanet..." sözleri dikkat çekiyor. Maria ile Mustafa 13. yeni bölüm fragmanı izle...