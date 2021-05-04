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Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi

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Giriş: 04.05.2021 00:04
Güncelleme:04.05.2021 00:09
Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’nın 16’ncı bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Maraşlı ve Mahur’u Savaş’ın düzenlediği saldırıdan kurtaran Necati, Maraşlı’yı yeni bir oyunun içine çekti. Kaçırdığı dağ evinde Mahur’u zehirleyen Necati, Maraşlı’yı seçim yapması için köşeye sıkıştırdı.

Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı Maraşlı dizisi, 16'ncı bölümüyle adeta nefesleri kesti. Necati'nin Maraşlı ve Mahur'a kurduğu oyun, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Savaş'ın düzenlediği saldırıdan Mahur'la birlikte Maraşlı'yı da kurtarmak zorunda kalan Necati, yeni bir oyun kurdu. Mehmet İnce'nin peşinde olan Necati, gerçekleri öğrenmek için Hilal'i saklandıkları dağ evine çağırdı.

Maraşlı ve Hilal'den gerçekleri öğrenebilmek için Mahur'u kullanan Necati, kardeşini zehirledi.

Maraşlı 16. yeni bölüm canlı izle MARAŞLI 16. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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