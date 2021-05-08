08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Maraşlı Videoları Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle

Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2021 11:39
Güncelleme:08.05.2021 11:39
Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın 17. bölüm fragmanına "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." sözü damga vurdu. İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi
Maraşlı 16. yeni bölüm | Necati Mahur’u zehirledi
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ben bir günah işledim...
Maraşlı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Ben bir günah işledim..."
Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm | Maraşlı Mahur'u rehin aldı
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! | ''Bu ailenin yumuşak karnı Mahur...''
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! Bir sırrım var gardaşı...
Maraşlı yeni bölüm fragmanı! "Bir sırrım var gardaşı..."
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı - 2. Fragman
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince...
Maraşlı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! | ''Ben birini sevince..."
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Maraşlı 10. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle
Daha Fazla Video Göster