Maraşlı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle

Maraşlı 17. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı'nın 17. bölüm fragmanına "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." sözü damga vurdu. İşte Maraşlı yeni bölüm fragmanı...

Hilal, Necati'yi vurur. Maraşlı, can çekişmekte olan Necati'yi, Mahur'a verdiği zehirin panzehirini söylemesi için zorlar. Baygın olan Mahur'u, Maraşlı nasıl kurtaracaktır?

İlhan'dan, babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, dehşete kapılır. Necati hastanededir. Savaş, Necati'yi bulur ve ondan hesap sorar. Necati'nin, Mahur'a olan zaafını bilen Savaş, Mahur'un canını almaya geldiğini söyler. Necati panikler, Mahur zarar görsün istemez. Savaş'ın, Mahur'la ilgili planı nedir? Necati, Savaş'a gerçekleri anlatacak mıdır?

Mahur; Maraşlı'nın, Necati'yi vurduğuna inanmasa da şüphelenir. Necati'nin nasıl vurulduğunu Mahur'a açıklayamayan Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve her şeyi Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, büyük kararını uygulayabilecek midir?