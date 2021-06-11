Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'de pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Maraşlı'da heyecan dorukta. 22. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanan Maraşlı'da "Demek oyun oynamak istiyorsun öyle mi? Oynayalım..." sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı 22. yeni bölüm fragmanı...

Nevzat, Mehmet İnce dosyasına kendi fotoğrafını koyar. Savcı Tolga, Nevzat'ı sorguya çeker ama istediği bilgilere ulaşamaz. Savcı, Mehmet İnce dosyasına daha fazla kafayı takmaya başlar. Mehmet İnce neden bu kadar önemlidir? Neden herkes Mehmet İnce'nin peşindedir? Hurdacı ve Savaş, Mehmet İnce dosyasının Savcı'da olduğunu öğrenir. Dosyayı Savcı'dan almak için bir plan yaparlar. Hurdacı'nın, Tolga için tehlikeli planları vardır. Savaş ve Hurdacı'nın planı işleyecek midir? Maraşlı artık Mahur ve Zeliş'i buluşturmak zorundadır. Zeliş ile bir konuşma yapar. Neden Maraşlı gibi konuşmak zorunda olduğunu Zeliş'in anlayacağı gibi anlatır. Akşam yemeğinde Mahur, Maraşlı ve Zeliş buluşurlar. Maraşlı mümkün olduğunca az konuşmaya çalışır, tedirgindir. Zeliş, Mahur'a babasının Mehmet İnce olduğunu anlatacak mıdır? Hurdacı ve Savaş, Nevzat'ı alırlar. Savaş hemen Nevzat'ı öldürmekten yanadır ama Hurdacı izin vermez. Nevzat'ı bir depoya götürürler. Maraşlı'da, Nevzat'ı almak için depoya gider. Maraşlı ve Hurdacı karşı karşıya gelecek midir?