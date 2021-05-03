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Maraşlı 16. bölüm izle | Maraşlı yeni bölüm tek parça izle

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 16. yeni bölümünde, "O tetiği çekersen, hem 'u hem Nevzat'ı kaybedersin" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler "" yöntemlerini araştırmaya başladı. Maraşlı 16. yeni bölümü ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Maraşlı 16. bölüm izle | Maraşlı yeni bölüm tek parça izle

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

MARAŞLI 16. YENİ BÖLÜM İZLE

Maraşlının Mahuru Alina Boz herkesi şoke etti! Bakın sevgilisi kimin oğlu çıktı MARAŞLI'NIN MAHUR'U ALİNA BOZ HERKESİ ŞOKE ETTİ! BAKIN SEVGİLİSİ KİMİN OĞLU ÇIKTI
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