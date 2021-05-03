Maraşlı 16. bölüm izle | Maraşlı yeni bölüm tek parça izle
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Maraşlı yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 16. yeni bölümünde, "O tetiği çekersen, hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler "Maraşlı canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. Maraşlı 16. yeni bölümü ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA
Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?
Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.
Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?