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Maraşlı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Giriş: 05.07.2021 11:12
Güncelleme:05.07.2021 11:15
Maraşlı 25. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, yeni gününde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken yeni bölüm fragmanı diziseverleri heyecanlandırdı. Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Ne yapıyorsam seni sevdiğim için yapıyorum..." sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı...

Gerçekleri öğrenen Mahur öfkelidir. Maraşlı'ya, Dilara'nın söylediğini söyler ve ondan her şeyi anlatmasını ister. Psikolojisi iyice bozulan Maraşlı, Mahur'a, Mehmet İnce olduğunu itiraf edecek midir?

Maraşlı artık Mehmet İnce kimliğini tamamen kaybetmiştir. Hilal onu kurtarmak için harekete geçer. Tedavi olmasını isteyen Hilal başarılı olabilecek midir?

Hurdacı, Savaş'ı alır. Savaş'ın en hassas noktasını öğrenen Hurdacı, annesini kaçırmıştır. Maraşlı'ya ulaşmak isteyen Hurdacı, Savaş'tan annesi karşılığında başka birini kaçırmasını ister. Savaş bu teklifi kabul edecek midir? Hurdacı, Maraşlı'yı derinden etkileyecek kimi kaçırmasını istemiştir?

Çok acı çeken Mahur yıkılır. Maraşlı'yı arar ve son kez görüşmek istediğini söyler. Maraşlı ve Mahur buluştuğunda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

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