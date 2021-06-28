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Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 28.06.2021 11:19
Güncelleme:28.06.2021 11:28
Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı, yeni gününde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken 24'ncü bölüm fragmanı diziseverleri heyecanlandırdı. Maraşlı'nın merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Celal Kün olarak tanıdığımız şahıs, Mehmet İnce'nin ta kendisi..." sözleri damga vurdu. İşte Maraşlı 24. yeni bölüm fragmanı...

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

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