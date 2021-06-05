Maraşlı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle

Maraşlı 21. yeni bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı 21. bölümüyle ekrana damga vurmaya hazıralnıyor. Merakla beklenen yeni bölümde, Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkarken Maraşlı gerçek kimliğinin ortaya çıkması tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yeni bölüm tanıtımında "Mehmet İnce yaşıyor mu, yoksa öldü mü?" sözleri dikkat çekiyor. İşte Maraşlı'nın 21. bölüm fragmanı...

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?