Maraşlı'nın 3. fragmanı yayınlandı! Maraşlı yeni fragman izle

11 Ocak Pazartesi 20.00'de Atv'de izleyici karşısına çıkacak olan Maraşlı’nın üçüncü fragmanı yaynlandı. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı Maraşlı’nın yeni tanıtımı büyük beğeni topladı. İşte Maraşlı'nın 3. tanıtımı...

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür.

Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

Senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un, yönetmenliğini ise Arda Sarıgün'ün üstlendiği Maraşlı 11 Ocak Pazartesi saat 20.00'de atv'de başlıyor!