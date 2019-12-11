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11.12.2019
Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman son bölüm
Osman Bey'in rüyası! “Allah’ım… Bana ve neslime efendimizin nurunu cihana yayacak bir devlet kurmayı nasip et.” | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman 4. bölümüyle ekranlara geldi. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 4. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.
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