Osman Bey'i kim öldürmek istedi?

Kuruluş Osman'ın 30. bölümünde Osman Bey ve babası Ertuğrul Bey, kurulan tuzak hakkında konuştu. Oba Osman Bey'i kimin öldürmek istediğini öğrenmenin peşinde.

Osman Bey, hayatına kast edilen hain tuzaktan kurtularak obasına döndü. Uzun bir ayrılığın ardından babası Ertuğrul Bey ile de görüşen Osman Bey, tuzağı kimin kurduğunu öğrenmek istiyor.

"ŞEYTANIN OYUNU BİTER Mİ!?

Babası ve ağabeyi ile tuzağı konuşan Osman Bey, "Beni öldürmek istediler. Kuzgun da Moğollara sığındı." dedi.

Osman Bey ayrıca, "Şeytanın oyunu biter mi, kıyamete kadar da devam edecek." sözleriyle adeta kendisine ve obasına kurulacak tuzakların da bitmeyeceğini yineledi.