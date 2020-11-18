Osman Bey Kuruluş Osman'ın 34. bölümünde Targun Hatun'u kurtardı

Kuruluş Osman dizisinin 34. bölümünde Osman Bey, Targun Hatun için tehlikeye atıldı. Osman Bey'in kurtardığı Targun Hatun'un "Rumların adından bile korktukları Osman Bey sen misin?" sözleri dikkat çekti.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla izlenen 34'üncü bölümünde, aldığı istihbaratla namlı bir Türk beyinin kızının Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenen Osman Bey, alpleri ile birlike hatunu kurtarmak üzere harekete geçti.

Bizans askerleri tarafından İnegöl'e götürülen esir hatunun bulunduğu muhafız birliğinin karşısına dikilerek "Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'im. O kızı serbest bırakın" sözleriyle meydan okuyan Osman Bey, alpleri Boran ve Göktuğ'un desteğiyle Targun Hatun'u (Zeynep Tuğçe Bayat) özgürlüğüne kavuşturdu. Targun Hatun serbest kalır kalmaz Bizans askerleriyle savaşmaya başlarken, Osman Bey hatunun kılıç dövüşündeki maharetini "Maşallah! Kılıcın keskinmiş bey kızı" sözleriyle övdü.

Osman Bey tarafından kurtarılan Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un gelişine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun, Targun Hatun'u yanına çekebilmek için neler yapacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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