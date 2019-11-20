Kuruluş Osman'da Osman Bey'in hayatını kurtaran hatun...

Osman Bey kurtuluyor! Osman Bey'in hayatını kurtaran hatun... | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman ilk bölümü yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 1. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.