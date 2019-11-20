Kuruluş Osman'da Osman Bey'den dikkat çeken söz | Hayallerimizden bir devlet çıkacak!

Hayallerimizden bir devlet çıkacak! "Bu topraklarda büyük bir cenk yaşanacak!" | ATV ekranlarının yeni fenomen dizisi Kuruluş Osman ilk bölümü izle! Diziseverler tarafından büyük beğeni alan Kuruluş Osman ilk bölümü yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Bey karakteriyle başrolünü oynadığı Kuruluş Osman 1. yeni bölümü ile ilgili sahneleri ve fragmanları ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.