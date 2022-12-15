15 Aralık 2022, Perşembe
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Kuruluş Osman'da en çok konuşulan sahne: "Anlaşmayı kılıcıyla parçaladı"
atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan 108’inci bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri almaya gittiğinde karşısında İsmihan Sultan ve Kantakuzenos’u buldu. İki devletle anlaşma yapmaya zorlanan Osman Bey, anlaşma masasını kılıç darbesiyle parçaladı. İşte Kuruluş Osman'da en çok konuşulan sahne...