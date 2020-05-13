Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey ile Balgay karşı karşıya geldi

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 21. bölümünde Osman Bey ile Balgay karşı karşıya geldi. Moğolların elinden Balgay tarafından kurtarılıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 21. bölümüne damga vuran Osman Bey sahnesi.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 21'inci bölümünde Osman Bey, Moğolların elinden Balgay tarafından kurtarılıyor.

Alişar tarafından tuzağa düşürülerek Moğol komutanı Böke'ye teslim edilen ve Konya'daki Moğol valisi Geyhatu'ya teslim edilmek üzere tutsak edilen Osman Bey, faaliyetlerinin ortaya çıkmasını göze alamayan Balgay tarafından baskınla ele geçirildi.

Balgay'ın "Bana sadakat sözünü iki kez çiğnedin Osman bey! Cengiz hanın yasaları sahteydi… Konya'da Geyhatu'nun ve nökerlerin önünde küçük düşürdün…" sözlerine

"Fena mı? Allah'tan öte kimseye sadakatimiz olmadığını öğrenmiş oldun!" cevabını veren Osman Bey, Moğollar arasında yer alan Göktuğ'u kullanarak planını uygulamaya devam etti.

Osman Bey, Moğolların elinden kurtulup Kayı Obası'ndaki komploya dur diyebilecek mi? Balgay, Geyhatu'ya karşı Osman Bey'i nasıl kullanacak? Alişar Bey, Osman Bey'in Konya'ya varamadığını öğrenince ne yapacak?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 21'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.