11 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 49. yeni bölüm | Osman Bey'den Dündar Bey'e oyun!

Kuruluş Osman 49. yeni bölüm | Osman Bey'den Dündar Bey'e oyun!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2021 23:35
Kuruluş Osman’ın 49’uncu bölümünde, Osman Bey obadaki haini ortaya çıkarmak için zekice bir oyun kurdu. Söğüt’teki toya düzenlenen saldırının arkasında Moğolların olduğunu öğrenen Osman Bey, bu bilgiyi kullanarak Togay’a istihbaratı kimin verdiğinin peşine düştü. Obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğundan şüphelenen Osman Bey, gerçeği ortaya çıkarmak için Savcı Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. Dündar Bey'i takip etmekle görevlendirdiği Savcı Bey'in, amcalarının Süleyman ve Melik'le görüştüğü bilgisini getirmesi üzerine "Ticaretimizi, emmim sevk ve idare eder. Tacirlerle görüşmesine sebep lazım değil" diyen Osman Bey, Bamsı Bey'in "Alacası dışlarında ikisinin de beyim. Ne vakit nursuz suratlarını görsek ardından bir fenalık gelir" sözlerini "Zan ile adalet olmaz! Şüphe üzerine kelle düşürülmez! Toya yapılan saldırı Togay'ın işi... Cerkutay sayesinde emin olduk! O vakit Togay'a istihbaratı veren de obadaki hain. Demek ki Togay ile Tekfur Nikola ittifak içinde" şeklinde yanıtladı.

Dündar Bey'le ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Osman Bey, Savcı Bey'e "Küçükken, elmaları çeşmenin teknesine atardık yemeden evvel hatırlar mısın ağabey" dedi. Savcı Bey'in "Çürüklerinin içindeki kurtlar çıksın diye" sözleri üzerine, "Emmimle alakalı içimize düşen kurdu çıkarmaz isek, bu kurt bizi yiyecek! O vakit elmayı suya atacağız" dedi. Savcı Bey, "Eğer hain emmimse, onun kellesini almak bana düşer. Eğer oğlumun asıl katili emmimse" çıkışını "Öğreneceğiz ağabey. Öyle bir oyun kuracağız ki, hem Dündar emmimin hain olup olmadığını anlayacağız hem de Geyhatu'nun köpeği Togay'ı üzerimize çekip itlaf edeceğiz" sözleriyle yanıtlayan Osman Bey, zekice planını uygulamaya koymak üzere Dündar Bey'i huzuruna çağırdı.

Osman Bey'den Dündar Bey'e oyun!
Osman Bey'den Dündar Bey'e oyun!
Lena Hatun Müslüman oldu
Lena Hatun Müslüman oldu
Togay'dan suikast girişimi!
Togay'dan suikast girişimi!
Kuruluş Osman 49. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 49. yeni bölüm fragmanı izle!
Flatyos'un ölümü
Flatyos'un ölümü
Bayhoca şehit oluyor!
Bayhoca şehit oluyor!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm ikinci fragman izle!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm ikinci fragman izle!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 48. yeni bölüm fragmanı izle!
Selcan Hatun obaya veda ediyor
Selcan Hatun obaya veda ediyor
Edebali’den Urfa'nın Fethi Hikayesi
Edebali’den Urfa'nın Fethi Hikayesi
Osman Bey büyük savaşa böyle hazırlandı
Osman Bey büyük savaşa böyle hazırlandı
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Kuruluş Osman - 2. Fragman
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ