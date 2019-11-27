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27.11.2019

Kuruluş Osman 2. yeni bölüm | Tekfur'u sen mi öldürdün?

Atv ekranlarında Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 2. bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Burak Özçivit'in Osman Bey'i canlandırdığı dizinin 2. bölümündeki özel sahneleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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