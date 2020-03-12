Kuruluş Osman 14.yeni bölüm | Samsa'nın yardımına Osman Bey yetişiyor!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 14.yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 14.yeni bölümünde Samsa'nın yardımına Osman Bey yetişti. Kuruluş Osman 14.yeni bölüm özel videoları ahaber.com.tr'de...