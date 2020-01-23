Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır! Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır!

"Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!" Kuruluş Osman 7. bölüme damga vuran sahne! ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 7. bölüm izleyicilerle buluştu. Osman Gazi'nin ve Alplerinin mücadelesinin anlatıldığı dizide bu hafta; "Bu kavga hak ile batılın kavgasıdır!" sözleri geceye damga vurdu. Dizide bu hafta; Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel karşısında ne yapacaktır? Osman'ın yakalanmış olması ve bazı Alplerinin şehit edilmesi Bala Hatun'u nasıl etkileyecektir? Osman'ın kurtulması için Edebalı ne yapacaktır? İşte, Kuruluş Osman 7. bölümden en özel sahneler...