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Videolar Kuruluş Osman Videoları atv ekranlarında duygu yüklü an: Kuruluş Osman’da Osman Bey ve alplerinin Allah'a duası

atv ekranlarında duygu yüklü an: Kuruluş Osman’da Osman Bey ve alplerinin Allah'a duası

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Giriş: 25.01.2023 23:11
Atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 114. bölümünde Nayman’ın 40 bin nökerle Konya’ya girerken yeni hedefi uçlardır. Osman Bey, Nayman’a karşı savaşmakta kararlıdır ve bütün Türk beylerini gazaya davet etti. Moğol cenderesine karşı Osman Bey ve alpleri zafer için Allah’a yakararak yola çıktılar.

Kuruluş Osman'ın 114. bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın ordusuna karşılık Türk beylerini kendi ardında savaşmaya çağırmak amacıyla beyleri tek tek ziyaret ederken alpleriyle birlikte konakladıkları mağara da namaz kılıp, zafer için Allah'a yakardılar.

OSMAN BEY'DEN ALLAH'A DUA: "BİZİM DAVAMIZ SENİN BİRLİĞİNİ CÜMLE CİHANA YAYMAKTIR"

Osman Bey, "Allah'ım. Ey Vahid olan Samed olan Rabbim. Birsin. Teksin. Davamız senin birliğini cümle cihana yaymaktır. Sen bizi yolumuzda muzaffer kıl. Rabbim… Kâfirlerden, münafıklardan her türlü gizli ve açık tuzaklardan bizi muhafaza edecek olan sensin.

"BİZİM MURADIMIZ..."

Tek muradımız, ümmetin birlik olup senin rızan için benlik davası gütmeden İla-yi Kelimetullah davasını sırtlanmasıdır. Bu uğurda canımız da bütün malımız da fedadır. Rabbim, beni sana el açmış bu yiğitleri ve dahi hiçbir mümini, nefsinin elinde olanlardan eyleme. Rabbim. Kelamımı tesirli kıl. Kıl ki mazluma diş bileyen müşrikleri def etme kudretini bulayım. Amin!" diyerek dua etti.

Osman Bey ve alplerinin Allah’a duası
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