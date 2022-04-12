Kuruluş Osman 90. Bölüm fragmanı yayınlandı: Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek…

Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman 90. Bölümü ile Çarşamba 20.10’da atv’de ekranlara gelecek. Yayınlanan fragmana "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız! Ne seferimiz bitecek! Ne cengimiz bitecek!" sözü damga vururken çok sayıda özel sahne izleyicilerle buluşacak.

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni bölüm fragmanıyla bir kez daha gündem oldu. Bozdağ Film imzalı atv'nin iddialı dizisinin 90. Bölüm Fragmanı, 1299 vurgusuyla dikkat çekti. Osman Bey'in sözleriyse yeni bölüm tanıtımına damga vurdu.

Osman Bey, '1299'a doğru' ibaresiyle başlayan Kuruluş Osman 90. Bölüm Fragmanı'nda oğullarına seslendi. Oğulları Ertuğrul ve Aleaddin'e İnegöl Kalesi'ni gösteren Osman Bey, cihan hakimiyetine giden hedeflerini iki evladıyla paylaştı. Osman Bey, "İnegöl Kalesi'nin ardında Bursa vardır, onun ardında Konstantiniyye" sözleriyle bir cihan imparatorluğunun sinyallerini verdi.

"MAZLUMLARIN TEK BİR AHI KALMAYANA DEK…"

Yeni bir devlet için oğullarına ders gibi sözlerle seslenen Osman Bey, "Mazlumların tek bir ahı kalmayana dek, zalimlerin ensesinde soluyacağız. Ne seferimiz bitecek ne cengimiz bitecek" ifadelerini kullandı.

Savaş sahneleri ve güç prodüksiyonuyla adından sıkça söz ettiren Kuruluş Osman'ın 90. Bölümü'nde de birbirinden önemli sahneler izleyiciyle buluşacak.

Kuruluş Osman 90. Bölümü ile Çarşamba 20.10'da atv'de.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 90. Bölüm Fragmanı seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.